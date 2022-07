Több ukrán megyét ért rakétatámadás kedden

Az orosz erők csapást mértek kedden a Donyeck megyei, stratégiai fontosságú Kramatorszk központjára, a támadás következtében legalább egy ember életét vesztette – közölte Olekszandr Honcsarenko, a város polgármestere.

Pavlo Kirilenko a megye kormányzója hozzáfűzte, hogy az első információk szerint az oroszok repülőgépről indított rakétákat lőttek ki a városra. Tűz ütött ki a becsapódások epicentrumában lévő többszintes lakóépületekben. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai oltják a tüzeket és segítséget nyújtanak az embereknek – számolt be a kormányzó.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzátette, hogy az elmúlt napokban az orosz erők több csapást is mértek Kramatorszk ipari övezetére.



Az országos rendőrség sajtóközleménye szerint az orosz hadsereg az elmúlt napban 26-szor lőtte Donyeck megyét, kilenc településre mértek csapást repülőgépekről, illetve Grad és Uragan típusú rakéta-sorozatvetőkből. Kramatorszkon kívül támadást hajtottak végre Bahmut, Avgyijivka, Kosztyantinyivka és Szoledar települések ellen is. A támadások következtében 22 polgári létesítmény semmisült meg, ezen belül 15 lakóház, két gyár, egy tehenészet és egy technikum.



Az Ukrajinszka Pravda megyei kormányzói hivatalok közléseiből készített összefoglalójában kiemelte, hogy keddre virradó éjjel az orosz hadsereg rakétákat lőtt ki Odessza térségére, aminek következtében hatan megsebesültek. Az ukrán légvédelemnek csupán egy rakétát sikerült megsemmisítenie a levegőben. Harkiv városát az éjjel nem ágyúzták, de egy orosz rakéta becsapódott a régió csuhujivi járásában. Dnyipropetrovszk megyében az orosz erők Nyikopol és Krivij Rih térségét lőtték, több lakóház megrongálódott, de senki nem sebesült meg. A keletkezett tüzeket eloltották.



A megszállt területek reintegrációjáért felelős ukrán minisztérium közölte, hogy az oroszokkal lezajlott csere keretében újabb 45 elesett ukrán katona holttestét kapta vissza Ukrajna. Arról a tárca nem számolt be, hogy cserébe hány holttestet adtak át az orosz félnek.

Az mti.hu nyomán