Többen meghaltak a Herszon megyét ért orosz támadásokban

Hárman meghaltak és 29-en megsérültek az elmúlt napon Herszon megyét ért orosz ellenséges támadásokban – számolt be róla október 25-én reggel Olekszandr Prokudin, a megye vezetője a Facebookon.

A sérültek között három gyerek is van.

Prokudin közleménye szerint az orosz hadsereg a megye településeinek lakóövezeteit bombázta. A támadásokban megrongálódott 29 többszintes épület és 63 magánház, egy adminisztratív épület, több mentőautó, autóbusz, személygépkocsi és egy trolibusz is.

A légvédelmi erők az éjszaka folyamán Shahed-131/136 típusú orosz drónt lőttek le a megye felett.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Суспільне Херсон/Олександр Корняков