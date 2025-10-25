Többen meghaltak a Herszon megyét ért orosz támadásokban
Hárman meghaltak és 29-en megsérültek az elmúlt napon Herszon megyét ért orosz ellenséges támadásokban – számolt be róla október 25-én reggel Olekszandr Prokudin, a megye vezetője a Facebookon.
A sérültek között három gyerek is van.
Prokudin közleménye szerint az orosz hadsereg a megye településeinek lakóövezeteit bombázta. A támadásokban megrongálódott 29 többszintes épület és 63 magánház, egy adminisztratív épület, több mentőautó, autóbusz, személygépkocsi és egy trolibusz is.
A légvédelmi erők az éjszaka folyamán Shahed-131/136 típusú orosz drónt lőttek le a megye felett.
Nyitókép forrása: Суспільне Херсон/Олександр Корняков