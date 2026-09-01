Többen meghaltak a Kijevet ért támadások során

Oroszország szeptember 1-jére virradó éjjel masszív támadást intézett Kijev ellen. A rakéta- és dróntámadások több kerületben is károkat okoztak, a jelenlegi adatok szerint nyolcan életüket vesztették, öten pedig megsebesültek.

A támadás során a főváros több pontján erős robbanások hallatszottak. Az ukrán légierő korábban ballisztikus fegyverek jelentette veszélyre figyelmeztetett. A légiriadó hajnali 2 óra 10 perctől 3 óra 21 percig volt érvényben.

A Kijevi Városi Katonai Adminisztráció szerint a támadások következményeit a Holoszijivszkiji, Darnickiji, Dnyiprovszkiji, Szvjatosinszkiji és Szolomjanszkiji kerületben rögzítették. Több helyszínen a civil infrastruktúrát érte találat.

A legsúlyosabb helyzet a Darnickiji kerületben alakult ki, ahol egy nem lakóépületet ért rakétatalálat, és a helyszínen tűz ütött ki. A rendelkezésre álló adatok szerint itt heten vesztették életüket. A Holoszijivszkiji kerületben egy ember halt meg.

A Szolomjanszkiji kerületben drón zuhant egy épület, valamint egy magánház területére. Az egyik épület részlegesen megrongálódott, a romok alól egy férfit és egy nőt mentettek ki.

A kijevi támadás következtében öt ember megsérült, köztük három gyermek – közölte az ukrán állami katasztrófavédelem.

A mentő- és katasztrófavédelmi egységek a helyszíneken folytatják a károk felszámolását és a sérültek ellátását.

Nyitókép: DSZNSZ

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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