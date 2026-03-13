Többen meghaltak egy autóbuszt érő orosz támadásban Harkiv megyében

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Az első információk szerint Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta csapódott be Nova Olekszandrivka falu közelében. Az autóbuszon kívül a közelben lévő családi házak is megrongálódtak. „A busz vezetője és két utas halt meg. További négy ember, a busz három női utasa és egy férfi megsebesült” – írta a főügyészség. Hozzátette, hogy a bűnüldöző szervek halálos áldozatokat követelő háborús bűncselekmény miatt indítottak nyomozást.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 126 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 117 drónt semlegesíteni tudott. Hét helyszínen azonban rögzítették a rakéta és nyolc drón becsapódását, öt helyen pedig roncsok lezuhanását.

Forrás: MTI