Többen meghaltak orosz támadásokban Zaporizzsja megyében

Az orosz megszállók támadást intéztek a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye két települése, Vilnyanszk és Bilenyke ellen; a támadásokban három ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte Mihajlo Szemikin, a régió kormányzója a Telegramon.

„Sajnos Vilgyanszkban egy 52 éves nő és egy 63 éves férfi meghalt, egy 59 éves férfi pedig megsebesült” – írta a kormányzó. Tájékoztatása szerint az orosz csapások egy ötemeletes lakóházban és családi házakban okoztak károkat. A többszintes lakóépületben tűz keletkezett, amelyet a mentők már eloltottak.

Szemikin később arról számolt be, hogy az orosz erők a Zaporizzsja járásban található Bilenykét is lőtték. A támadásban egy 53 éves férfi életét vesztette.

Forrás: MTI

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