Többen megsebesültek egy boltra mért orosz dróncsapásban

Az orosz hadsereg Molnyija típusú drónnal csapást mért szerda délelőtt az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében fekvő Szemenyivka város központjában egy üzlethelyiségre, a boltban egy férfi és az üzlet három alkalmazottja megsebesült – hozta nyilvánosságra Olekszandr Szeliversztov, a Novhorod-Sziverszkij járás katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon.

A tisztségviselő közölte, hogy az oroszok ugyancsak Molnyija drónnal támadták meg Szemenyivka egyik lakónegyedét. „A csapás egy ötemeletes lakóépületet ért, amelyben egy 73 éves helyi lakos megsebesült” – írta Facebook-bejegyzésében Szeliversztov.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy a régió székhelyén, Herszon városában déltájban orosz támadás ért egy kisbuszt, az eddigi információk szerint nyolcan sebesültek meg.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatatott, hogy a friss adatok szerint hétre nőtt a Harkiv városa ellen elkövetett orosz dróncsapás sebesültjeinek száma, a halálos áldozatoké változatlanul kettő. Szavai szerint az orosz csapatok egy húsfeldolgozó üzemet támadtak meg, három sebesült nő állapota válságos.

„Ennek a vállalatnak semmi köze sincs katonai infrastruktúrához. A közelben sem található egyetlen katonai létesítmény sem. Ez célzott terror a vállalkozásaink ellen. Az ellenség reggel mérte a csapást az üzemre, amikor az emberek munkába érkeztek„

– emelte ki a kormányzó.

Olekszandr Honcsarenko, a Donyeck megyei Kramatorszk polgármestere arról adott hírt, hogy az orosz erők az éjjel négy 250 kilogrammos robbanóerejű légibombát dobtak a város központjára. „A csapás következtében a város központi részében csaknem ötven épület károsodott: lakóházak, közigazgatási épületek, oktatási intézmények és kereskedelmi létesítmények. A súlyosan megrongálódott épületek között van a helyi kultúrpalota, amely helyi jelentőségű építészeti emlék, valamint Kramatorszk egyik jól ismert építészeti jelképe” – emelte ki. Hozzátette, hogy a rendelkezésre álló információk szerint egy ember fordult orvosi segítségért.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy orosz támadásokban az elmúlt nap folyamán négy ember halt meg a régióban.

Forrás: MTI