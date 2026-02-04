Többen megsérültek a Zaporizzsját ért támadásban
Nagyszabású támadás érte február 3-án Zaporizzsját.
A sebesültek száma mára 12-re emelkedett, köztük négy gyermek is van.
Erről Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Közigazgatási Hivatal vezetője számolt be a Telegramon.
A támadás során 11, 12, 15 és 17 éves gyermekek sérültek meg – áll a közleményben.
Fedorov megjegyezte, hogy a megyei központ elleni orosz támadások következtében megsérült emberek továbbra is orvosi segítséget kérnek. Az orvosok robbanásveszélyes sérüléseket, repesz okozta sérüléseket, zúzódásokat és agyrázkódásokat diagnosztizáltak.
Az elmúlt 24 órában, február 3-án a megszállók 790 csapást mértek 32 településre Zaporizzsja megyében, három ember meghalt.