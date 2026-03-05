Egyszerűsödött a többgyermekes apák halasztási kérelme a Rezerv+-ban

Az Ukrán Védelmi Minisztérium módosította a többgyermekes apák számára igényelhető mobilizációs halasztás szabályait.

A legfontosabb változás a családi állapot megítélését érinti. Mostantól nem számít, hogy a gyermekek egy házasságból, több különböző kapcsolatból vagy házasságon kívül születtek-e. A döntő tényező az, hogy az igénylő három vagy annál több kiskorú gyermek édesapja legyen.

Az online halasztás igénylésének folyamata 2026-tól az állami adatbázisok automatikus ellenőrzésén alapul. Ennek köszönhetően az érintetteknek nem szükséges személyesen felkeresniük a hadkiegészítő központokat.

A halasztás igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylőnek legalább három, 18 év alatti gyermeke legyen, akik Ukrajnában vannak nyilvántartásba véve. Emellett fontos követelmény az is, hogy az érintettnek ne legyen tartásdíj-elmaradása.

A minisztérium hangsúlyozta:

− Amennyiben az apának három hónapnál nagyobb összegű elmaradása van a gyermektartásdíj fizetésében, a rendszer automatikusan elutasítja a kérelmet. Hasonlóképpen sikertelen lehet az igénylés akkor is, ha az állami nyilvántartásokban pontatlan vagy elavult adatok szerepelnek.

A hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy a tartozás rendezése vagy az adatok frissítése után a kérelmet újra be lehet nyújtani.

A Rezerv+ alkalmazásban a folyamat mindössze néhány kattintással elvégezhető: a kérelem benyújtása után a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat, és pozitív elbírálás esetén a halasztásról szóló elektronikus dokumentum azonnal megjelenik az alkalmazásban.

