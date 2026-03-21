Toborzás: egymillió hrivnyát ígérnek a szerződéses katonai szolgálatért

Kárpátalján folyamatban van a 18 és 24 év közöttiek szerződéses toborzása az Ukrán Fegyveres Erők soraiba. A program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy csatlakozzanak az ukrán hadsereghez.

A Kárpátaljai Megyei Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) szerint a program számos anyagi és társadalmi juttatást biztosít az önként jelentkezők számára.

A szerződéses kifizetések teljes összege elérheti az 1 000 000 hrivnyát: a fiatalok 200 ezer hrivnyát kapnak közvetlenül a szerződés aláírása után, majd 300 ezret a kiképzés befejezése után, és további 500 ezret a szolgálat befejezését követően.

Ezen felül havi 120 ezer hrivnya pénzbeli juttatást, lakhatási térítést, teljes körű orvosi ellátást (beleértve a fogászatot és a fogpótlásokat) is biztosítanak a 18 és 24 év közötti önkénteseknek.

A további előnyök közé tartozik a 0%-os jelzáloghitel igénylésének lehetősége az e-Lakhatás program keretében, az ingyenes utazás, a közüzemi juttatások, valamint az államilag finanszírozott oktatás.

A szolgálati év teljesítése után a katonák jogosultak lesznek arra, hogy külföldre utazzanak, és a szerződés teljesítése után 12 hónapig garantáltan mentesülnek a mozgósítás alól.

További információkért a következő telefonszámokat hívhatja:

Ungvár — +38097820505

Munkács — +380997675895

Técső — +380678926601

Huszt — +380968424747

