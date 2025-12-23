Tömeges orosz rakétatámadás érte Ukrajnát kedd reggel
Az orosz ellenséges erők rakétákkal és drónokkal mértek támadást Ukrajna energiainfrastruktúrájára – adta hírül az UNIAN hírügynökség az Ukrán Fegyveres Erők légierejére hivatkozva.
Oroszország Shahed cirkálórakétákat és Kinzsal aeroballisztikus rakétákkal mért csapást Ukrajnára.
Ukrajna Energiaügyi Minisztériumának jelentése szerint támadások miatt az ország számos megyéjében vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be. A támadás áramkimaradásokat okozott Kijev, Cserkaszi, Dnyipropetrovszk, Ternopil és Hmelnickij megyében.
„Ahogy a biztonsági helyzet engedi, a mentőalakulatok energetikai dolgozói megkezdik a támadás következményeinek felszámolását, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák a villamosenergia-rendszer stabilitását”
– közölte az energiaügyi minisztérium.
Nyitókép forrása: ua.depositphotos.com, УНІАН