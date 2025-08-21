Továbbra is oltják a tüzet a munkácsi gyár területén

Ellenséges rakétatámadás érte a munkácsi Flex vállalatot augusztus 21-én hajnalban. Az épületben keletkezett tűz oltása még mindig folyamatban van.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője az esti órákban arról számolt be, hogy már 23-ra emelkedett a sérültek száma. Hat sérült kórházi kezelés alatt áll, egy személy pedig műtéten esett át. A többiek járóbeteg-ellátásban részesültek.

Az OVA vezetője arról is beszámolt, hogy a befektetővel és a vállalat igazgatójával folytatott megbeszélése során úgy döntöttek, hogy lehetőség szerint áthelyezik a vállalatot, és munkahelyet biztosítanak a munka nélkül maradt emberek számára. A gyár körülbelül 2500 alkalmazottat foglalkoztat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Kárpátaljai Megyei Ügyészség