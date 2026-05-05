Tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8–9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

„Tűzszünetet hirdetünk május 5-ről 6-ra virradó éjszaka 0 órától (közép-európai idő szerint 23 óra)” – közölte Zelenszkij a Telegram-oldalán hétfőn.

„A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására”

– írta.

Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert „az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél”.

Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, hogy Ukrajna „a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni”.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő este emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8–9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Figyelmeztettek egyben, hogy Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.

