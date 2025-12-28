Ideiglenes tűzszünetet hirdettek a zaporizzsjai atomerőmű területén

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű területén – közölte az ügynökség az X közösségi platformon december 28-án.

A helyi fegyvernyugvás a javítási munkálatok elvégzése érdekében valósult meg, mivel több megrongálódott elektromos távvezeték helyreállítása vált szükségessé.

A javítási munkálatok várhatóan néhány napig elhúzódnak. A NAÜ főigazgatója, Rafael Grossi köszönetet mondott az ukrán és orosz félnek az együttműködésért.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma/TSZN