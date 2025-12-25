Új egészségügyi kritériumok a katonai szolgálathoz

Az Ukrán Honvédelmi Minisztérium jelentős változtatásokat készít elő a katonai orvosi bizottságok (VLK) működésében – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál december 25-én.

Az eddig évtizedekig alkalmazott, klasszikus 402-es számú rendelet átalakul, és a korábbi „van diagnózis – nincs szolgálat” elv helyett a funkcionális alkalmasság kerül a középpontba. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nem csupán a kórtörténetet veszi figyelembe, hanem azt is, hogyan képes a szervezet alkalmazkodni a fizikai és stresszhelyzetekhez.

A változások középpontjában három egészségügyi probléma áll, amelyek továbbra is kiemelt szerepet kapnak az alkalmasság megítélésében:

Cukorbetegség – A folyamatos vércukorszint-ellenőrzést és speciális étrendet igénylő betegség fronton nehezen kezelhető. Az új szabályok szerint a bizottság különbséget tesz a betegség súlyossági fokai között: bizonyos stádiumokban a szolgálat lehetséges háttérszolgálatokban, míg súlyos esetben a kockázat túl magas.

Radikulitisz és mozgásszervi problémák – A háborús körülmények nagy fizikai terhelést jelentenek (nehéz mellények, hosszú állások), így a bizottság a krónikus problémák és a hirtelen rohamok kockázatát is mérlegeli.

Artériás hipertónia (magas vérnyomás) – A stressz és az adrenalin fokozza a stroke és szívroham kockázatát. Az új rendszer nemcsak a mérési adatokra támaszkodik, hanem a szív- és érrendszer állapotát is részletesen vizsgálja.

A bizottság a jövőben komplex módon értékeli az egészségi állapotot, figyelembe véve a különböző betegségek egymásra gyakorolt hatását. Például, ha valakinek enyhe vérnyomásproblémái vannak, de jó fizikai állapotban van, bizonyos feladatokra még alkalmas lehet. Ezzel szemben több kisebb probléma kombinációja kizárhatja a szolgálatot a magas összkockázat miatt.

Az új rendszer fő célja:

Objektivitás növelése – minimalizálni az emberi tényező és a korrupció kockázatát

Hatékonyság javítása – biztosítani, hogy a hadsereg olyan személyekkel legyen feltöltve, akik fizikailag képesek a feladatok ellátására.

A rendelet későbbi lépései között szerepel a digitális orvosi nyilvántartás bevezetése, hogy az adatok hitelessége és a nyomon követhetőség garantált legyen.

A változások a mozgósításra és a sorozásra kerülő állampolgárok számára azt jelentik, hogy minden orvosi dokumentumot őszintén és pontosan kell bemutatni.

