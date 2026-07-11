Új katonai egységet hoz létre Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette az Egyesített Gyorsreagálású Erők létrehozását, és aláírta az erről szóló rendeletet. Az új katonai szervezet célja, hogy a fronton a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb reagálásra legyen képes.

Az államfő július 10-i esti videóüzenetében közölte, hogy átfogó átalakítás vár a rohamcsapatokra is. Elmondása szerint az alakulatok működésében számos problémát kell megoldani, különös tekintettel a katonákkal való bánásmódra és a vezetési rendszerre.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az új Egyesített Gyorsreagálású Erők a rohamcsapatok harci tapasztalatát ötvözik majd a pilóta nélküli rendszerek, a tüzérség és más korszerű haditechnikai eszközök képességeivel. A cél egy modern, technológiailag fejlett, gyorsan bevethető haderő kialakítása.

Az elnök azt is bejelentette, hogy az új alakulat parancsnokává Ukrajna Hősét, Dmitro Volosint nevezte ki. A dandártábornok jelenleg a Légideszant Csapatok 8. hadtestének parancsnoka.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor nem közölte, hogy az újonnan létrehozott Egyesített Gyorsreagálású Erők mikor kezdik meg tényleges harci feladataik ellátását.

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