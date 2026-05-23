Új szabályok lépnek életbe a mozgósítás alóli halasztásról

Az ukrán kormány frissítette a mozgósítás alóli halasztás rendszerét – számolt be róla Olekszij Szobolev gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter egy televíziós interjúban.

Szavai szerint a kormány elfogadott egy határozatot, amely megváltoztatja a kritikus vállalatok munkavállalóinak halasztási kritériumait, annak érdekében, hogy a rendszer átláthatóbbá váljon és megelőzzék a visszaéléseket.

A döntést hivatalosan várhatóan május végéig teszik közzé. A határozat a közzétételt követő 10 napon belül lép hatályba.

A vállalatoknak az új kritériumoknak megfelelően kell megállapodniuk a felmentett munkavállalók számáról.

A miniszter szerint a szigorúbb követelmények ellenére a gazdasági szektorban dolgozó, halasztást kapott hadköteles munkavállalók teljes létszáma nem fog drasztikusan változni. Az elmúlt években ez a szám folyamatosan 1,1 és 1,3 millió fő között ingadozott, és a rendszer továbbra is ezen a kereten belül fog működni.

