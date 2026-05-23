Zelenszkij: ingyenes étkezést kell biztosítani minden iskolásnak

Szeptember 1-jétől ingyenes meleg étkezést kell biztosítani minden iskolás számára – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, miután találkozott Rivne, Voliny és Zsitomir megye vezetőivel.

„Külön tárgyaltuk az oktatást és a gyermekek támogatását. A tisztviselők egyértelmű feladata, hogy szeptember 1-jétől ingyenes meleg étkezést biztosítsanak minden iskolásnak”

– jegyezte meg az ukrán elnök.

Zelenszkij arról is tájékoztatott, hogy tárgyalni fognak az új iskolák építéséről, valamint a teljes körű invázió előtt megkezdett iskolák befejezéséről. Emellett megoldják az oktatási intézmények iskolabuszokkal való ellátását is.

Az államfő kiemelte, hogy a találkozó fő témája az északi irány biztonsága volt.

Kárpátalja.ma

