Újabb 279 ezer embert evakuáltak a frontvonalbeli területekről

Összesen 279 000 embert, köztük 15 000 gyereket és 11 500 mozgáskorlátozott személyt kellett kitelepíteni a frontvonalbeli területekről Ukrajnában. Erről Olekszij Rjabikin, Ukrajna közösségi és területfejlesztési miniszterhelyettese beszélt egy sajtótájékoztatón.

Rjabikin szavai szerint június 1-je óta 119 969 embert evakuáltak, akik között 14 064 gyerek, valamint csaknem 4000 mozgáskorlátozott személy volt.

A miniszterhelyettes kiemelte, hogy az országban jelenleg több mint 80 000 belső menekült tartózkodik ideiglenes lakóhelyen.

Kárpátalja.ma