Újabb eltűntnek hitt védő halálhírét erősítették meg
Életét vesztette Anatolij Leszjo. Az ungvári járási Patakos (Packanove) lakosát sokáig eltűntnek tekintették – közölte a Szerednyei Községi Tanács a Facebook-oldalán november 3-án.
A 45 éves katona az A5006-os katonai egység gépesített zászlóaljában szolgált.
Harci küldetés teljesítése közben esett el a Donyeck megyei Kramatorszk közelében 2025. február 25-én.
A temetésének pontos dátumáról és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.