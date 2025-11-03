Újabb eltűntnek hitt védő halálhírét erősítették meg

Nagy Nikolett Háború

Életét vesztette Anatolij Leszjo. Az ungvári járási Patakos (Packanove) lakosát sokáig eltűntnek tekintették – közölte a Szerednyei Községi Tanács a Facebook-oldalán november 3-án.

A 45 éves katona az A5006-os katonai egység gépesített zászlóaljában szolgált.

Harci küldetés teljesítése közben esett el a Donyeck megyei Kramatorszk közelében 2025. február 25-én.

A temetésének pontos dátumáról és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

