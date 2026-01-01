Újabb két védőt veszített Kárpátalja
Ismét kárpátaljai életeket követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja.
Valerij Leheta haláláról az alsóvereckei kistérség adott hírt. Az 54 éves védőt még 2024-ben nyilvánították eltűntnek. Január 2-án vesznek tőle végső búcsút szülőfalujában, Kiscsongován (Zavadka).
A 36 éves Mihajlo Mahula december 21-én tűnt el, majd kiderült: harci feladatai közben vesztette életét a pokrovszki területen. A dombói katona temetési idejéről később adnak tájékoztatást.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában!