Újabb két védőt veszített Kárpátalja

Pallagi Marianna Háború

Ismét kárpátaljai életeket követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja.

Valerij Leheta haláláról az alsóvereckei kistérség adott hírt. Az 54 éves védőt még 2024-ben nyilvánították eltűntnek. Január 2-án vesznek tőle végső búcsút szülőfalujában, Kiscsongován (Zavadka).

A 36 éves Mihajlo Mahula december 21-én tűnt el, majd kiderült: harci feladatai közben vesztette életét a pokrovszki területen. A dombói katona temetési idejéről később adnak tájékoztatást.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában!

Kárpátalja.ma