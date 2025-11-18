Rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát keddre virradóra

Oroszország újabb, összehangolt légitámadást indított Ukrajna ellen november 18-ra virradóra. A támadás során a megszálló erők ballisztikus rakétákat és nagyszámú kamikaze drónt vetettek be több ukrán régió ellen – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje.

A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán az orosz hadsereg négy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát indított, valamint 114 támadó drónt vetett be.

A támadás elhárításában a légierő repülőgépei, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselési alakulatok és az ukrán védelmi erők mobil tűzcsoportjai vettek részt. A légvédelem 08.30-ra 101 ellenséges drón megsemmisítéséről számolt be.

Ennek ellenére több találatot is regisztráltak: négy rakéta és tizenhárom drón csapódott be különböző helyszíneken, további két helyen pedig a lezuhanó törmelékek okoztak károkat.

Támadások Dnyipróban és Csernyihiv megyében

A támadás egyik fő célpontja Dnyipro volt. A drónok okozta robbanások következtében tüzek keletkeztek, több épület megrongálódott, és két civil – egy 59 éves nő és egy 67 éves férfi – megsérült, őket közepesen súlyos állapotban szállították kórházba.

Az „Ukrzaliznicja” közlése szerint a város vasútállomásán betörtek az ablakok, és két vonat 2,5 órás késéssel tudott elindulni.

A Csernyihiv megyei Horodnyát szintén találat érte. A támadás két idős civil – egy 75 és egy 72 éves nő – életét követelte – közölte Vjacseszlav Csausz, a megye kormányzója.

A hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk felmérésén, a keletkezett tüzek oltásán, valamint a sérültek ellátásán. A légvédelem további támadásokra számít, ezért továbbra is fokozott készültségben van az ország teljes területén.

Nyitókép: t.me/dnipropetrovskaODA

Kárpátalja.ma/rbc.ua