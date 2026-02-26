Újabb nagyszabású orosz támadás érte Ukrajnát

Oroszország ismét nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen február 26-ra virradóra, amelynek célpontjai a kritikus infrastruktúra létesítményei és civil lakóépületek voltak. Erről Volodimir Zelenszkij elnök számolt be a közösségi oldalán.

A támadás során összesen 420 drónt, többségében iráni gyártmányú Shahed típusú eszközöket, valamint 39 különböző típusú rakétát, köztük 11 ballisztikus rakétát indítottak Ukrajna ellen.

A csapások következtében nyolc megyében keletkeztek károk: számos családi ház és többszintes lakóépület rongálódott meg. Az eddigi adatok szerint több tucat civil sérült meg, köztük gyermekek is.

A támadások érintették többek között a Poltava megyei gázinfrastruktúrát, valamint elektromos alállomásokat Kijev és Dnyipropetrovszk megyében. A mentőegységek és tűzoltók Csernyihiv, Zaporizzsja, Harkiv, Kirovohrad, Vinnicja, Kijev megyében, valamint a fővárosban is folyamatosan dolgoztak a károk felszámolásán és az áldozatok ellátásán.

Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán légvédelemnek sikerült a kilőtt rakéták jelentős részét megsemmisítenie, részben annak köszönhetően, hogy a nemzetközi partnerek gyorsan leszállították azokat a légvédelmi rakétákat, amelyekről a legutóbbi Ramstein formátumú egyeztetésen született megállapodás.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ugyanakkor találatok is történtek,

ami azt jelzi, hogy Ukrajnának és partnereinek továbbra is fokozott erőfeszítéseket kell tenniük. A tél még nem ért véget, Oroszország pedig továbbra is az ukrán energetikai rendszer megbénítására törekszik, ezért napi szinten szükség van légvédelmi eszközökre.

Nyitókép: DSZNSZ/Harkiv

