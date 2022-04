Ukrajna repülőgépeket és alkatrészeket kapott Nyugatról

Ukrajna harci repülőgépeket és alkatrészeket kapott az Oroszország elleni háborúhoz – jelentette be John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva Washingtonban helyi idő szerint kedden este.

“Ukrajnának most több vadászgépe van, mint két héttel ezelőtt” – fogalmazott Kirby, de nem közölt további részleteket arról, honnan érkeztek a repülők.

Korábban a nyugati szövetségesek közül többen nehézfegyverek szállítását jelentették be az orosz támadás alatt álló Ukrajnának: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia még több tüzérségi eszközt küld, Kanadából – mint Justin Trudeau miniszterelnök bejelentette – nehéztüzérségi eszközöket is szállítanak, továbbá Hollandia és Belgium is küld fegyvereket.



Németország még vonakodik állást foglalni a kérdésben, bár Olaf Scholz kancellár a nyugati állam- és kormányfőkkel kedden tartott videokonferencia után bejelentette, e témában folytatják az egyeztetéseket.



Eközben az Egyesült Államok már elkezdte egy újabb katonai segélycsomag összeállítását is Ukrajna számára, a múlt héten elindított 800 millió dolláros csomaggal nagyjából megegyező nagyságrendben. Az új csomaggal együtt az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély a háború kezdete, február óta jóval több mint hárommilliárd dollárra emelkedne.



A harcok “kezdenek tüzérségi konfliktussá átalakulni” – mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a londoni képviselőknek. A britek hajók ellen bevethető rakéták küldésének a lehetőségét is vizsgálják. Johnson jelezte, hogy egyebek között Brimstone levegő-föld rakétáról van szó: a szárazföldi és tengeri célpontok ellen egyaránt bevethető, célját önállóan megkereső páncéltörő rakétákat általában repülőgépekről szokták indítani.

