A megyék és a kistérségek 47 milliárd hrivnyát fordítottak Ukrajna védelmére

Ukrajna megyéi és kistérségei 2025 novemberéig összesen 47 milliárd hrivnyát különítettek el a védelmi és biztonsági erők támogatására – közölte Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője.

A megyei katonai közigazgatások (OVA) és az önkormányzatok vezetőivel együttműködve olyan döntéseket hoztak, amelyek lehetővé tették a finanszírozás jelentős növelését ezen a területen. A források a lakosság által befizetett adókból származnak, és kifejezetten Ukrajna függetlenségének védelmét szolgálják.

A közlés szerint a tervezett kiadások közel 90 százalékát már felhasználták, ami több mint 41 milliárd hrivnyát jelent. Ezek az összegek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ukrán védők stabilan helytálljanak a front teljes vonalán.

Egyes régiókban a védelmi és biztonsági erők támogatására fordított kiadások elérik a megyei költségvetés 40 százalékát.

Kárpátalja.ma