Újra tárgyalóasztalhoz ül az ukrán küldöttség Miaiban

A tárgyalások újabb fordulója veszi kezdetét január 17-én Ukrajna és az Egyesült Államok között. Az ukrán delegáció Miamiban találkozik Donald Trump megbízottjaival.

Ukrajnát Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője, valamint David Arahamia, a Nép Szolgája (Szluha narodu) parlamenti párt frakcióvezetője képviseli.

Olha Sztefanyisina washingtoni ukrán nagykövet szerint a találkozó fő célja két kulcsfontosságú dokumentum véglegesítése. Az egyik szerződéssel az amerikai biztonsági garanciákról állapodnának meg, míg a másik egy Ukrajna gazdasági fellendítését célzó, közel 800 milliárd dolláros csomagról szól.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő reményei szerint a megbeszélés után világosabban látnak majd az Egyesült Államok vállalásai és a Kreml békefolyamattal kapcsolatos álláspontja tekintetében is.

„A napokban ukrán képviselőink találkozóját tervezzük az Egyesült Államokban. Jelenleg két dokumentumon dolgozunk, csapatunk az Egyesült Államokba utazott, hogy véglegesítsen néhány megállapodást. Nem az a legfontosabb, hogy sürgősen, minél előbb aláírjuk őket. Lényeges, hogy minden egyes részlet szerepeljen bennük, amelyről partnereinkkel egyeztettünk. Nem szeretnénk, hogy Ukrajna a háborút követően „mezítláb és meztelenül” álljon, ezért valódi pénzügyi támogatás megszerzésére törekszünk. Ezen dolgozunk”

– mondta Volodimir Zelenszkij elnök Petr Pavel cseh államfővel közös sajtótájékoztatóján.

