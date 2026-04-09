1000 elesett katona holttestét kapta vissza Ukrajna
1000 elesett ukrán katona holttestét szállították haza április 9-én az Oroszországi Föderációból. A műveletet az Ukrán Fegyveres Erők polgári és katonai együttműködésért felelős szerve koordinálta.
A hadsereg vezérkara jelentésében felhívja a figyelmet a szállítás szervezését végző speciális egység, valamint a frontvonal közelében dolgozó keresőcsapatok pótolhatatlan munkájára.
A maradványokon elvégzett szükséges vizsgálat és azonosítás után az elhunytak földi maradványai visszakerülnek szeretteikhez.
Nyitókép: militarnyi.com