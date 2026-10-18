A dróntámadások előrejelzésén dolgozik Ukrajna és a NATO

Az ukrán haderő és a NATO két mesterségesintelligencia-modellt dolgozott ki, amelyek az orosz drónok frontközeli bevetéseinek előrejelzését, illetve a tüzérségi műveletek tervezését segíthetik. Az egyik fejlesztést már előkészítették az ukrán fegyveres erők helyzetfelismerő rendszereibe történő integrálásra, a másik prototípust pedig tesztelésre átadták az ukrán védelmi erőknek.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint a két modellt az Ukrajna–NATO Közös Elemzési, Kiképzési és Oktatási Központja (JATEC) által szervezett vilniusi szemináriumon mutatták be. A rendezvényen mintegy 30 NATO-szakértő és ukrán katonai elemző vett részt.

Az első modell a korábban összegyűjtött adatok, az időjárási körülmények és a harctéri helyzet elemzésével próbálja előrejelezni az orosz pilóta nélküli repülőeszközök bevetését. A fejlesztést valós adatokon is tesztelték, majd továbbfejlesztették, mielőtt előkészítették volna az ukrán haderő helyzetfelismerő rendszereibe való beillesztését.

A második modell a tüzérségi műveletek tervezését támogatja: automatikusan több lehetséges cselekvési változatot állít elő és értékel. A prototípust az ukrán védelmi erőknek adták át tesztelésre és ellenőrzésre.

A fejlesztések a NATO Transzformációs Parancsnokságának közreműködésével, a JATEC támogatásával valósultak meg. A kezdeményezés célja, hogy erősítse Ukrajna és a szövetség együttműködését a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás katonai elemzésekben történő alkalmazásában.

Kárpátalja.ma

Forrás: vechirniy.kyiv.ua

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