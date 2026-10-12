Civilek sebesültek meg az éjszakai légicsapásokban Ukrajnában

Harkivban legalább öten megsebesültek egy többszintes lakóházat hétfőn reggel ért orosz dróntámadásban. A Harkiv megyei Izjumban egy ember megsebesült a hétfőre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásban. Odessza megyében egy postai szolgáltató logisztikai létesítményeit érte találat – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Harkiv Kijivszkij kerületében drón csapódott egy lakóház felső részébe. Az eddigi adatok szerint öten megsebesültek, az egyik lépcsőház hetedik és kilencedik szintjei közötti lakásai megsemmisültek – számolt be Ihor Terehov polgármester a Telegramon.

A Harkiv megyei Izjumban Banderol típusú cirkáló lőszert vetettek be az orosz csapatok. Egy 54 éves nő megsebesült, több családi ház és az elektromos hálózat megrongálódott – tette közzé a városi katonai közigazgatás a Telegramon.

Odessza megye déli részén egy postai szolgáltató egyik létesítményét érte találat. Az épületben és a berendezésekben károk keltekeztek, senki sem sebesült meg – tudatta Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon..

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 121 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 89 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenöt helyszínen találatokat rögzítettek, négy esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

(Nyitókép: 2025. május 25-ei éjszakai orosz támadások romjai Harkiv megyében (Fotó: DSZNSZ – Harkiv megye)

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