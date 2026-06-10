Ukrán Flamingo rakéták találták el az egyik oroszországi hadiüzemet
Flamingo típusú ukrán rakéták találták el Oroszországban az ukrán határtól mintegy 1200 kilométerre keletre fekvő Csuvasföld fővárosában, Csebokszáriban azt a hadiüzemet, amely drónokhoz és rakétákhoz szükséges alkatrészekkel látja el az orosz hadsereget – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.
Továbbra is alkalmazzuk az ukrán nagy hatótávolságú szankciókat (csapásokat) az orosz katonai létesítményekkel és az olajiparral szemben. Az éjjel ukrán FP-5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári hadiüzemet. Köszönöm az ukrán fegyveres erőknek a pontosságot!” – írta az elnök.
Arról is beszámolt, hogy az éjszaka csapás érte Oroszországban a szamarai régióban lévő kujbisevi olajfinomítót is, amely több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól.
„Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) igazságos válaszcsapásai két olajinfrastruktúra-létesítményt is elértek a vlagyimiri régióban, 700 kilométeres távolságban”
– tette hozzá Zelenszkij.
Forrás: MTI