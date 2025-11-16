Ukrán költő esett el a fronton

A háborúban vesztette életét Szerhij Naumenko, harkivi költő és művész. A tragikus hírt a „Literaturnij SLAM” közösség jelentette be az Instagramon.

„Még mindig nehéz elhinni, olyan, mintha ez csak egy újabb művészi húzás lenne tőle, egy performansz, egy művészeti aktus. Mintha bármelyik pillanatban megjelenhetne egy üzenet tőle, hogy jól van” – áll a bejegyzésben.

Szerhij Naumenko 2023-ban csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. Részt vett a zaporizzsjai ellentámadásban, korábban egyszer már meg is sebesült harci küldetés teljesítése közben.

A néhai költőtől november 15-én vettek végső búcsút Dovhij Volniliv községben.

