Ukrán koordinációs törzs: csaknem 46 ezer külföldi harcol az orosz csapatokban

Az orosz védelmi minisztérium összesen csaknem 46 ezer külföldivel kötött szerződést a világ 151 országából. Az ukrán fél által kihallgatott külföldi hadifoglyok mintegy fele tudta előre, hogy Ukrajna ellen fog harcolni – közölte Dmitro Uszov dandártábornok, a hadifoglyokkal való bánásmódért felelős ukrán koordinációs törzs titkára egy kijevi nemzetközi konferencián az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

„Adataink szerint tavaly október végén az orosz fegyveres erőkbe még csak 138 országból toboroztak 28 ezer külföldit. Ma már csaknem 46 ezer olyan külföldiről tudunk, aki szerződést kötött az orosz védelmi minisztériummal, és immár 151 országról van szó” – emelte ki a tábornok.

Kijelentette, hogy az ukrán fél minden olyan külföldi személyes adataival rendelkezik, aki szerződést kötött az orosz védelmi minisztériummal, beleértve a rendfokozatát, a katonai azonosítóját és a szerződéskötés időpontját.

Forrás: MTI

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