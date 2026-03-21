Az ukrán küldöttség megérkezett az Egyesült Államokba

Az ukrán delegáció megérkezett Miamiba, ahol ma tárgyalásokat folytatnak az amerikai küldöttséggel – tudatta az UNIAN hírügynökség szombaton.

A két delegáció tagjai biztonsági kérdésekről, légvédelemről és a háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak majd.

Az ukrán küldöttség tagjai: Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője, Szerhij Kiszlicja, az Elnöki Hivatal vezetőjének első helyettese, valamint David Arahamia, a Nép Szolgája (Szluha narodu) parlamenti párt frakcióvezetője.

Az amerikai felet Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner amerikai üzletember, Donald Trump amerikai elnök veje képviseli.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közlése szerint Oroszország most nem vesz részt a tárgyaláson.

Március 20-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az ukrán és amerikai küldöttség 4 kérdést fog megvitatni az Egyesült Államokban.

„A fő feladat a háromoldalú találkozók folytatásának egyértelmű paramétereinek meghatározása. A második a találkozókra való felkészülés, a dokumentumok elkészítése. A harmadik a PURL program” – jelentette ki az ukrán elnök.

A delegációk emellett egy drónokról szóló megállapodásról is egyeztetni fognak.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalások utolsó fordulójára február közepén került sor Svájcban. Azóta a találkozók szünetelnek, amit az Egyesült Államok Irán elleni háborújával magyaráznak.

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: Facebook/Rusztem Umerov