Ukrán légierő: alacsonyabb intenzitású orosz dróntámadás érte Ukrajnát

Oroszország az éjjel 38 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 28-at semlegesített, négy helyszínen „találatokat rögzítettek” – jelentette az ukrán légierő kedden közleményben.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában az ukrán erők és az orosz katonák között 218 összecsapás történt, ezek több mint egyharmada a Donyeck megyei Pokrovszk irányában.

Az ukrán országos rendőrség a Telegramon arról tájékoztatott kedden, hogy az elmúlt nap során az orosz csapatok 15 települést támadtak a zaporizzsjai légióban. A tüzérségi és légicsapások következtében egy 44 éves férfi meghalt, három nő pedig megsebesült.

Az ENSZ Ukrajnával foglalkozó nemzetközi vizsgálóbizottsága jelentést tett közzé, amely szerint Oroszország drónokkal támadja a frontvonal közelében élő civileket, aminek következtében ezreket kényszerített elmenekülni otthonukból. Az ENSZ-vizsgálat szerint ez emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.

A jelentésben olyan civilekről írnak, akiket kamerákkal felszerelt drónok üldöztek, majd amikor menedéket kerestek, gyújtóbombákkal vagy robbanószerkezetekkel támadták meg őket. „Ezeket a támadásokat összehangolt politika részeként hajtották végre azzal a céllal, hogy a civileket elűzzék ezekről a területekről, ami emberiesség elleni bűncselekménynek minősül” – áll a 17 oldalas jelentésben, amelyet a héten bemutatnak az ENSZ Közgyűlésének is.

A megállapítások 226 emberrel készített interjúkon alapulnak, köztük áldozatokkal, szemtanúkkal, segélyszervezetek alkalmazottaival és helyi hatóságok tagjaival készítettek, valamint több száz hitelesített online videófelvételre. A jelentésben leírt támadások Ukrajna három déli régiójában történtek. A dróntámadások következtében egyes területeken drasztikusan csökkent a lakosság száma, és sok helyen már csak idősek vagy fogyatékkal élők maradtak. Az ENSZ-nyomozóknak nyilatkozó túlélők közül többen úgy érezték magukat, mint akiket „levadásznak„, és Erik Mose, a vizsgálóbizottság elnöke szerint a drónvideókban a támadók maguk is használták ezt a kifejezést.

A jelentés szerint még a tűzoltókat, mentősöket és más elsősegélynyújtókat is támadások érték, ezzel megfosztva a helyieket a legszükségesebb sürgősségi szolgáltatásoktól. Az ENSZ-vizsgálat már májusban megállapította, hogy az ilyen támadások emberiesség elleni bűncselekménynek, gyilkosságnak minősülnek. A mostani jelentésben azonban azt is kimondják, hogy ezek a támadások kényszerű lakosságáthelyezést is megvalósítanak, és több mint 300 kilométeres területet érintenek. A dokumentum szerint továbbá bizonyítékokat találtak arra, hogy az orosz hatóságok „összehangoltan deportáltak” vagy áthelyeztek civileket az általuk ellenőrzött zaporizzsjai területekről, ami úgyszintén háborús bűncselekménynek minősül.

Forrás: MTI