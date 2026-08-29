Éjjel több mint kétszáz orosz drónt semlegesítettek az ukrán erők

Az Ukrán Légierő augusztus 29-i közleménye szerint szombatra virradóra összesen 233 orosz drónt semmisítettek meg.

Mint írták,

kijevi idő szerint pénteken 18 órától szombat reggelig az orosz erők Onyx és Iskander-M típusú rakétákat, valamint 267 különböző típusú drónt vetettek be. A támadásokat Kurszk, Orel, Millerovo, Primorszko-Ahtarszk, továbbá a megszállt donyecki területekről és a Krímről indították.

Az ukrán erők az ország északi, déli, keleti és középső részén lőtték le vagy semlegesítették az ellenséges drónokat. Tizenöt helyen csapódtak be orosz légitámadó eszközök, négy helyszínen pedig törmelék hullott.

Az Ukrán Légierő ismételten arra kéri a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: facebook.com/GeneralStaff.ua

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