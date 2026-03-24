Ukrán légierő: rakétákkal és drónokkal támadott Oroszország keddre virradóra

Az orosz hadsereg 34 különböző típusú rakétával és 392 drónnal mért csapást ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítményekre keddre virradóra, a rakéták több mint 70, a drónok több mint 90 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 25 rakétát és 365 drónt hatástalanított, azonban 22 helyszínen 6 rakéta és 27 drón célba talált, 10 esetben pedig csapásmérő drónok lezuhanását jelentették. Három ellenséges rakéta sorsáról nem tudnak biztosat – áll a légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett jelentésében. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben volt.

A keddre virradóra tömeges, rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz kombinált légicsapás következtében a közép-ukrajnai Poltavában és környékén több lakóház és egy szálloda megrongálódott. A támadásban két ember meghalt, tizenegyen megsebesültek

– tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy ember meghalt, kilencen megsebesültek az orosz légitámadás következtében – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A támadás lakónegyedeket és infrastrukturális létesítményeket érintett, 20 többszintes épületet, 6 családi házat, egy üzletet, egyéb épületeket, valamint egy benzinkutat és vállalatokat ért találat – fűzte hozzá a megyevezető.

A Harkiv közelében fekvő Szlatine település vasútállomásán egy helyiérdekű vonatot ért találat, egy ember meghalt, ketten megsebesültek – jelentette a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A hatóság háborús bűncselekmény elkövetése miatt előzetes nyomozást indított.

Forrás: MTI