Támadások Ukrajnában: Kárpátalja szomszédos megyéit is találat érte

November 19-én kora reggel több ukrán megyében is robbanásokat lehetett hallani, miután az orosz hadsereg újabb rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. A légiriadók a hajnali óráktól kezdve több térségben is folyamatosan szóltak. Főként az energetikai infrastruktúra volt támadásnak kitéve.

Ternopil

Ternopilban kijevi idő szerint 6:30 körül hallották az első robbanásokat, amelyeket további detonációk követtek. A város egyik lakónegyede fölött füstoszlop volt látható. A monitoringcsatornák szerint Ternopil masszív rakétatámadás alatt állt.

A későbbi jelentések szerint több épület és lakóház is megrongálódott, és két ember életét vesztette. A helyszínen folyamatosan dolgoznak a mentőegységek és a városi szolgálatok – közölte Szerhij Nadal polgármester.

Robbanások Burstinban

Az Ivano-Frankivszki területhez tartozó Burstinban több robbanást is hallottak.

Szvitlana Oniscsuk, a megye katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy az orosz csapások célpontjai energetikai létesítmények voltak. A támadásokban három ember megsérült, köztük két gyermek. A sérültek orvosi ellátása folyamatban van.

Ivano-Frankivszk és Hmelnickij megye

Ivano-Frankivszk városában is robbanást hallottak, de a polgármester előzetes tájékoztatása szerint nem keletkeztek károk.

Lemberg megye

A reggeli órákban Lemberg megye fölött is orosz dróntevékenységet észleltek.

A megye vezetője, Makszim Kozickij szerint két drón is a térség légterében tartózkodott. Kijevi idő szerint 07:39-kor robbanást jelentettek Lembergben. Egy energetikai objektum, egy faipari vállalat és egy raktár megrongálódott.

Célkeresztben az energetikai infrastruktúra

Az ukrán energetikai minisztérium arról számolt be, hogy Oroszország ismét az energiarendszert támadja, emiatt több megyében rendkívüli áramszüneteket vezettek be, köztük Kárpátalján is.

További támadások

A légierő tájékoztatása szerint Harkiv és Szumi megyében egy időben orosz felderítő drónok is tevékenykedtek. Találat érte Herszon és Zaporizzsja megyéket is.

Nyitókép: DSZNSZ/Lemberg

Kárpátalja.ma/suspilne.media