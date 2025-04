Ukrán nagyvárosokra mért csapást Oroszország

Oroszország több ukrajnai településre, köztük nagyvárosokra mért csapást kedden és előző nap éjjel hivatalos ukrán közlések szerint, a legsúlyosabb támadás Zaporizzsját érte, ahol Ivan Fedorov megyei kormányzó eddigi adatai alapján egy 69 éves nő meghalt, 19 felnőtt és négy gyermek pedig megsebesült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikusnak nevezte a békés lakosok elleni újabb nagyszabású orosz támadást, és ismét javasolta, hogy hosszabbítsák meg a húsvét után lejárt tűzszünetet, és tegyék azt teljessé.

A zaporizzsjai régió kormányzója elmondta, hogy napközben két irányított légibombát dobtak le a megyeszékhelyre. Az egyik egy infrastrukturális létesítményt, a másik egy sűrűn lakott területet és egy lakóházat talált el közvetlenül. A katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint a támadás következtében több kilencemeletes épület és egy oktatási intézmény részben megsemmisült, valamint több személyautó kigyulladt.

Az orosz hadsereg csapásmérő drónokkal támadta Harkiv négy kerületét, a város hatóságai 12 becsapódást regisztráltak. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere közölte, hogy a jelenlegi információk szerint heten sebesültek meg.

Oleh Szinehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy a régióban lévő Kupjanszk városát is légicsapás érte, ott is heten sebesültek meg. Közlése szerint négy irányított légibombával támadták a települést, 55 lakóház semmisült, illetve rongálódott meg. Korábban a kormányzó közzétette a Telegramon, hogy a régióban lévő, Izjum környéki Horohovatka falura is légibombát dobtak, a településen egy férfi és egy nő sebesült meg, több lakóház kigyulladt, és károk keletkeztek a posta épületében.

Az orosz hadsereg drónokkal mért csapást egy kórházra a dél-ukrajnai Herszon városában, aminek következtében hat ember sebesült meg, megrongálódott egy egészségügyi intézmény, továbbá károk keletkeztek mentőautókban és civil járművekben – hozta nyilvánosságra Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó a Telegramon.

A főváros, Kijev környékét is támadta Oroszország: Mikola Kalasnik megyei kormányzó közlése szerint a bucsai járásban egy dróntámadás következtében hat ház, négy autó és garázsok rongálódtak meg, egy építkezési területen pedig tűz ütött ki, de senki sem sebesült meg.

Az északkeleti Szumi megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az elmúlt nap folyamán 189 alkalommal lőtték a régió orosz határ menti térségeit, 410 robbanást jegyeztek fel, és egy ember vesztette életét.

Oroszország kiterjedt dróncsapást mért a déli Odesszára is az éjjel, három ember sebesülését okozva. Oleh Kiper megyei kormányzó szavai szerint a városban megrongálódott a polgári infrastruktúra, lakóépületek, egy oktatási intézmény, valamint járművek és tűzesetek is keletkeztek.

