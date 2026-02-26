Ukrán ombudsman: több mint 90 ezer ukránt tartanak nyilván eltűntként

Ukrajnában több mint 90 ezer embert tartanak számon eltűntként, vannak köztük civilek és katonák is egyaránt – közölte Artur Dobroszerdov, az eltűntek ügyeivel foglalkozó biztos csütörtökön.

Az ombudsman hozzátette, hogy az eltűntek száma az információk pontosítása és az azonosítási eljárások lefolytatása során változhat.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy februárban Moszkva a kétszeresére növelte az Ukrajna elleni tömeges, kombinált csapások számát.

Kiemelte, hogy februárban már hetedik alkalommal intézett Oroszország masszív légicsapást ukrán települések és az energetikai infrastruktúra ellen, amivel „gyakorlatilag elérte az előző két hónap mennyiségét a támadások számát tekintve”. „Vagyis februárban kétszer annyi tömeges rakéta- és dróntámadást hajtott végre az ellenség, mint decemberben és januárban együttvéve” – tette hozzá a szóvivő.

Az ukrán légvédelemnek az éjjeli munkájáról szólva Ihnat kiemelte, hogy a manőverező robotrepülőgépek és a légi indítású rakéták esetében száz százalékos volt a lelövési arány.

Ezeket a rakétákat elfogták. A műveletekben vadászgépek, köztük nyugati gyártmányú F-16-osok, valamint légvédelmi rakétarendszerek vettek részt, mondta, hangsúlyozva, hogy a repülőgépeknek és a légvédelmi rendszereknek rakétákra van szükségük, mivel az ilyen intenzív ellenséges támadások során jelentős a felhasználás. Hozzáfűzte, hogy tizenegy ballisztikus rakétából négy ellen is sikerült fellépni, ugyanakkor öt becsapódást rögzítettek. Egyelőre vizsgálják, hogy mi történt a további két ilyen rakétával.

Forrás: MTI