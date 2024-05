Ukrán vezérkar: az orosz erők részleges sikereket értek el Donyeck megyében

Az orosz csapatok intenzíven támadják az ukrán védőket a Donyeck megyei Pokrovszknál, 25 támadást hajtottak végre, és egyes területeken részleges sikereket értek el – írta az ukrán vezérkar szerdán az előző napi harci helyzetet ismertetve.

„A fronton továbbra is feszült, de kontroll alatt van a helyzet. A védelmi erők továbbra is határozottan visszaverik az ellenség azon próbálkozásait, hogy mélyen Ukrajna területére törjenek be, és közvetlen erőfeszítéseket tesznek támadó terveik végrehajtásának megzavarására.” – fogalmazott közleményében a kijevi katonai vezetés. Kiemelte, hogy kedden 110 katonai összecsapás volt a frontvonalakon.

„Az orosz megszállók megpróbálják kihasználni az állomány- és felszerelésbeli, valamint a légi támogatás terén meglévő fölényüket” – tette hozzá a vezérkar. Közölte, hogy az elmúlt nap alatt az orosz erők három rakéta- és 38 légicsapást hajtottak végre Ukrajna területén, és 435 kamikaze drónt vetettek be, emellett 2849 támadást hajtottak végre az ukrán csapatok állásai és lakott területek ellen különféle fegyverekkel.

Az ukrán légierő jelentette, hogy az éjjel Ukrajnát támadó 14 orosz Sahíd drónból 13-at a levegőben megsemmisített. Illja Jevlas, a légierő szóvivője az Ötös tévécsatorna műsorában elmondta, hogy az utóbbi napokban több Szu-34-es és Szu-35-ös orosz vadászbombázó repülőgépet rögzítettek, amelyek Ukrajna légterében köröznek, és közben a harkivi régiót bombázzák. Hozzátette, hogy jelenleg leghevesebben a kelet-ukrajnai harkivi régiót támadják az ellenséges erők, nemcsak légibombákkal, hanem Sz-300-as légvédelmi rakétarendszerekkel is.

Vjacseszlav Csausz, a kijevi területtel szomszédos, északi Csernyihiv megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz csapatok aknavetőkkel lőtték a régiót, aminek következtében egy civil meghalt.

Vadim Filaskin Donyeck megyei kormányzó arról adott hírt, hogy a régióban lévő Szelidove városában a mentők egy 13 éves tinédzser holttestére bukkantak, akivel együtt kettőre nőtt a települést ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt négy helyi lakos vesztette életét, és 14 sérült meg egy nap alatt a megyét ért orosz támadásokban – tette hozzá a kormányzó.

Szerhij Liszak, a donyecki régióval szomszédos Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy délután az orosz csapatok nehéztüzérséggel lőtték és drónokkal támadták Nyikopol városát, aminek következtében két ember meghalt, két másik pedig megsebesült.

