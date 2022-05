Ukrán vezérkar: az oroszok ismét el akarják foglalni Kijevet

Az ukrán vezérkar tagjai szerint Oroszország ismét megpróbálja elfoglalni Kijevet, mert létre akar hozni egy “új állami entitást”, amelyet magához kíván csatolni. Ezt Olekszij Hromov, a vezérkar műveleti főigazgatóságának helyettes vezetője közölte tájékoztatóján május 11-én.

“Valószínű, hogy az ellenség kísérletet tesz ellenőrzésének kiterjesztésére az odesszai, a mikolajivi és részben a zaporizzsjai régiók fölött. Ezen kívül Ukrajna középső részének elfoglalását tervezik, beleértve Kijevet is”

– mondta a katonai vezető.

Szavai szerint a katonai műveletek után Moszkva oroszbarát politikai erőkből akar új törvényhozói és végrehajtói testületeket kialakítani, amelyek majd egy új állami “entitást” hoznak létre az Oroszországi Föderáción belül.



Az Ukrajinszka Pravda rámutatott: a múlt hónapban Mikola Zsirnov, a fővárosi katonai adminisztráció vezetője is azt mondta, hogy felkészülnek mindenfajta eshetőségre, beleértve azt is, hogy az orosz erők ismételten megpróbálják bevenni Kijevet. Vitalij Klicsko kijevi polgármester úgyszintén nem zárta ki a veszélyét annak, hogy az orosz csapatok megint megindulnak a főváros ellen.



Az ukrán vezérkar szerda délutáni helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán erők visszavettek egy újabb települést a keleti országrészben lévő Harkiv megyében. Mint írták, ellentámadásba lendültek az orosz csapatokkal szemben és visszafoglalták Pitomnik kistelepülést. “A támadók egységei védekezésbe vonultak, hogy lelassítsák csapataink offenzívájának ütemét” – tette hozzá a vezérkar.

Nyitókép: ukrinform.ua

Az mti.hu nyomán