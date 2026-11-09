Elindult Abu-Dzabiba az ukrán békedelegáció
Elindult az Abu-Dzabiba tartó ukrán tárgyalódelegáció, amely kedden és szerdán háromoldalú egyeztetéseken vesz részt az Egyesült Államok és Oroszország képviselőivel.
A küldöttség vezetője, Rusztem Umerov tájékoztatása szerint a tárgyalások idején több európai ország képviselője, valamint a NATO és az Európai Bizottság küldöttei is az emírségek fővárosában tartózkodnak.
Az európai partnerekkel külön koordinációs megbeszéléseket tartanak.
Umerov hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára kiemelten fontos a szoros együttműködés fenntartása a kulcsfontosságú partnerekkel, az álláspontok összehangolása és a tárgyalási folyamat következő lépéseinek közös meghatározása. A delegációvezető szerint Volodimir Zelenszkij elnök célkitűzésének megfelelően mindent megtesznek azért, hogy Európa is részese legyen a diplomáciai folyamatnak.
Umerov köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségeknek a tárgyalások helyszínének biztosításáért és Ukrajna folyamatos támogatásáért, továbbá Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek az egyeztetések előkészítésében végzett munkájukért. Mint fogalmazott,
Ukrajna célja a hosszú távú, tartós béke, az ország biztonságának garantálása, valamint a háború utáni újjáépítés feltételeinek megteremtése.
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