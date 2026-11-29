Budapesten is bemutatták Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas kárpátaljai költő és író Történetek az árnyékból című novelláskötetét. Az eseménynek november 29-én a csepeli Erdei Éva Galéria adott otthont. A beregszászi születésű irodalmárral Kertész Dávid kárpátaljai író, újságíró beszélgetett.

Az est házigazdája, Erdei Kvasznay Éva Munkácsy-díjas képzőművész köszöntőjében elmondta, hogy a könyv bemutatójának ötlete tavasszal született meg, amikor Lőrincz P. Gabriella verseskötete debütált a helyszínen. Mint a hallgatóság megtudhatta, a Történetek az árnyékból Budapesten először került bemutatásra.

Advent első vasárnapjának alkalmából Dr. Zámbó Károly atya osztotta meg gondolatait, majd meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját, amely a hitet szimbolizálja.

Kertész Dávid a beszélgetés elején kiemelte, hogy a 2024-ben megjelent kötet a nagy érdeklődésnek köszönhetően már a második kiadását érte meg. Szakmai elismerésben is részesült: még 2024-ben a Magyar Művészeti Akadémia Könyv Nívódíjjal jutalmazta az alkotást.

A novellákban főként férfiak sorsáról olvashatunk. Ennek kapcsán az írónő kifejtette, hogy nehézséget jelentett számára a férfi szemszögből történő írás. Mint mondta, történeteit általában női nézőpontból mutatja be, mivel ezt ismeri a legjobban, és ezzel tud leginkább azonosulni.

Felidézték az orosz­–ukrán háború kitörése utáni napok eseményeit. Az írónő szavai szerint már ekkor megfogalmazódott benne, hogy azokat az eseményeket, amelyeket hallott és látott, meg kell írnia. A megírást követően azonban tartott a kiadástól és a fogadtatásától egyaránt.

„Rövid időn belül, 2024-ben jelent meg ez a kötet először, és még abban az évben egy ötrészes rádiójátékot készítettek belőle a Thália Színház színészei, amelyet a Kossuth Rádióban sugároztak”

– mondta Lőrincz P. Gabriella.

Szó esett a honvágyról is.

„A szívem mindig visszahúz”

– fogalmazott a beregszászi írónő, aki nagyon vágyik arra, hogy ismét hazalátogathasson.

Az érdeklődő közönség az írónő előadásában hallhatta a Káposzta, a Margaréta és az Anton című novellákat.

A bemutatót követő kötetlen beszélgetés fő témája Kárpátalja jelene és hányattatott történelme volt. A résztvevőknek könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetőségük nyílt.

A Történetek az árnyékból című kötetről Könyvajánló rovatunkban korábban írtunk.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma

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