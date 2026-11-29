Budapesten mutatták be Lőrincz P. Gabriella novelláskötetét
Budapesten is bemutatták Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas kárpátaljai költő és író Történetek az árnyékból című novelláskötetét. Az eseménynek november 29-én a csepeli Erdei Éva Galéria adott otthont. A beregszászi születésű irodalmárral Kertész Dávid kárpátaljai író, újságíró beszélgetett.
Az est házigazdája, Erdei Kvasznay Éva Munkácsy-díjas képzőművész köszöntőjében elmondta, hogy a könyv bemutatójának ötlete tavasszal született meg, amikor Lőrincz P. Gabriella verseskötete debütált a helyszínen. Mint a hallgatóság megtudhatta, a Történetek az árnyékból Budapesten először került bemutatásra.
Advent első vasárnapjának alkalmából Dr. Zámbó Károly atya osztotta meg gondolatait, majd meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját, amely a hitet szimbolizálja.
Kertész Dávid a beszélgetés elején kiemelte, hogy a 2024-ben megjelent kötet a nagy érdeklődésnek köszönhetően már a második kiadását érte meg. Szakmai elismerésben is részesült: még 2024-ben a Magyar Művészeti Akadémia Könyv Nívódíjjal jutalmazta az alkotást.
A novellákban főként férfiak sorsáról olvashatunk. Ennek kapcsán az írónő kifejtette, hogy nehézséget jelentett számára a férfi szemszögből történő írás. Mint mondta, történeteit általában női nézőpontból mutatja be, mivel ezt ismeri a legjobban, és ezzel tud leginkább azonosulni.
Felidézték az orosz–ukrán háború kitörése utáni napok eseményeit. Az írónő szavai szerint már ekkor megfogalmazódott benne, hogy azokat az eseményeket, amelyeket hallott és látott, meg kell írnia. A megírást követően azonban tartott a kiadástól és a fogadtatásától egyaránt.
„Rövid időn belül, 2024-ben jelent meg ez a kötet először, és még abban az évben egy ötrészes rádiójátékot készítettek belőle a Thália Színház színészei, amelyet a Kossuth Rádióban sugároztak”
– mondta Lőrincz P. Gabriella.
Szó esett a honvágyról is.
– fogalmazott a beregszászi írónő, aki nagyon vágyik arra, hogy ismét hazalátogathasson.
Az érdeklődő közönség az írónő előadásában hallhatta a Káposzta, a Margaréta és az Anton című novellákat.
A bemutatót követő kötetlen beszélgetés fő témája Kárpátalja jelene és hányattatott történelme volt. A résztvevőknek könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetőségük nyílt.
A Történetek az árnyékból című kötetről Könyvajánló rovatunkban korábban írtunk.
Sz. Kárpáthy Kata
Fotók: Kárpátalja.ma