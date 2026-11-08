Összeállt az Abu-Dzabiba tervezett béketárgyalások ukrán küldöttsége

Öt tisztviselőből álló ukrán delegáció vesz részt az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba tervezett béketárgyalásokon. A küldöttséget Rusztem Umerov vezeti, tagjai pedig Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője, David Arahamija, Szerhij Kiszlicja és Vadim Szkibickij, a katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője lesznek. A megbeszélésekhez a Külső Hírszerző Szolgálat egyik elemzője is csatlakozik.

A katonai kérdésekért továbbra is Hnatov tábornok felel, aki ezúttal nem utazik Abu-Dzabiba, hanem Szkibickijjel együttműködve, távolról koordinálja ezt a tárgyalási területet. Emellett külön egyeztetési formátumokat is terveznek európai országok képviselőinek részvételével.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban közölte, hogy hosszabb egyeztetéseket folytatott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. A konzultációk eredményeként bejelentette, hogy a következő hétre előkészítik az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú találkozót.

Az ukrán fél a biztonsági garanciák kérdését is napirendre kívánja tűzni. További prioritásként jelölték meg az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását, a gabonafolyosó újbóli megnyitását, a hadifogolycserét, valamint az államfők találkozójának megszervezését.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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