Pavel: Európának is részt kellene vennie az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokon

Ha most Európa követeléseivel nem kapcsolódik be az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokba, akkor megtörténhet, hogy Oroszország az Egyesült Államokkal és Kínával „rólunk nélkülünk” alapon fog megállapodni, ami egyáltalán nem lenne jó, hiszen kontinensünk biztonságáról van szó – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök hétfőn Prágában újságíróknak nyilatkozva.

Pavel szerint jelenleg van lehetőség arra, hogy Európa bekapcsolódjon a béketárgylásokba, de ez a lehetőség elveszhet, ha a kontinens országai túl sokáig egyeztetnek egy teljesen egységes nézet kialakításáról.

A cseh elnök egy hete telefonon tárgyalt a témáról Alexander Stubb finn elnökkel, miután Stubb és a norvég kormányfő előzőleg telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. „Teljes mértékben egyetértettünk abban, hogy érdekünk tárgyalni Oroszországgal” – mondta.

A finn és a norvég vezető szerint Oroszország részéről jelenleg létezik „egyfajta hajlandóság erre, amit ki kellene használnunk, de maximálisan racionálisnak és felkészültnek kell lennünk” – ismertette telefonbeszélgetését Pavel.

Az ideális az lenne, ha Európa képviselői minél több ország nevében beszélhetnének – tette hozzá cseh politikus.

Ha Európa sokáig hezitál, és a teljes egységre vár, akkor, elveszhet ez a lehetőség.

„Arra gondolok, hogy ha Európa most nem kapcsolódik be követeléseivel, terveivel a béketárgyalásokba, gyorsan az a helyzet alakulhat ki, hogy Oroszország az Egyesült Államokkal és Kínával ‘rólunk nélkülünk’ alapon egyezik meg. Tekintettel arra, hogy Európa biztonságáról van szó, ezt nagyon komoly dolognak tartanám” – magyarázta a cseh államfő.

Forrás: MTI

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