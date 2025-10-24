Ungvári járási katona esett el a fronton

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz–ukrán háború. A csatatéren esett el Miroszlav Csobaly – tudatta a Perecsenyi Városi Tanács a Facebook-oldalán október 24-én.

A 42 éves védő a Perecsenyi kistérséghez tartozó Újszemere (Szimerki) lakosa volt. A katona 2025. október 23-án esett el a Szumi megyében található Luzski község közelében.

Temetési szertartásának helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma