Ungvári járási katona esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz–ukrán háború. A csatatéren esett el Miroszlav Csobaly – tudatta a Perecsenyi Városi Tanács a Facebook-oldalán október 24-én.
A 42 éves védő a Perecsenyi kistérséghez tartozó Újszemere (Szimerki) lakosa volt. A katona 2025. október 23-án esett el a Szumi megyében található Luzski község közelében.
Temetési szertartásának helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.