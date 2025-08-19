Ursula von der Leyen: dolgozunk a 19. szankciós csomag előkészítésén

Az Európai Bizottság szeptember elején mutathatja be a 19. szankciócsomagját Oroszország ellen – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap Brüsszelben. A bejelentés Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón hangzott el – írja a Politico.

„Amíg Ukrajnában folytatódik a vérontás, Európa fenntartja a diplomáciai és a gazdasági nyomást Oroszországra. Szigorítani fogja a már ez idáig elfogadott szankciókat, és dolgozik a szeptemberben elfogadni tervezett 19. szankciós csomag előkészítésén”

– hangsúlyozta.

Ursula von der Leyen szerint az eddigi szankciók hatékonyak voltak Vlagyimir Putyin háborús erőfeszítéseinek megfékezésében. Kiemelte, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét már Ukrajna támogatására fordították.

Mint mondta, előkészítik a 19. szankciós csomagot, hogy Oroszország is lássa, hogy mennyire komolyan gondolják.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az EU célzottan az orosz hadigazdaságot kívánja gyengíteni, annak érdekében, hogy „Putyin elnököt a tárgyalóasztalhoz ültessék”.

Forrás: hirado.hu