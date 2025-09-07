Padóci származású katona a háború újabb kárpátaljai áldozata
Családja mellett a csapi határőrség katonái búcsúztatták társukat, a 2025. augusztus 31-én elhunyt Vitalij Scsubelkot. Temetésére az ungvári járási Lehócon (Ljahivci) került sor.
Vitalij Sztepanovics Scsubelko 1977. május 12-én született a huszti járási Padóc (Podobovec) községben. A védőt idén áprilisban sorozták be a hadseregbe, és a 11. Határőr Egységben szolgált.
2025. július 31-én a Csernyihiv megyei Kljuszi település közelében, harci küldetés teljesítése közben érte halálos sérülés.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.