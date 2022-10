Vizsgálja az atomenergia-ügynökség, hogy valóban készül-e piszkos bomba

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is vizsgálatot indít azzal kapcsolatban, hogy igazak-e az orosz vádak, miszerint két ukrán nukleáris helyszínen is piszkos bomba készül. A szervezet főigazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése után bejelentette, hogy más ukrajnai létesítménybe, például Csernobilba is szakembereket küldenek.

„Az ellenőrzések folyamatban vannak. Azt a két létesítményt vizsgáljuk, amelyekben az oroszok állítása szerint nukleáris anyagok eltérítése történt. De több szakértőt fogunk telepíteni más ukrajnai létesítményekbe is, például Csernobilba is” – mondta Rafael Mariano Grossi.

Oroszország állandó ENSZ-képviselője azt mondta: az atomenergia-ügynökségeknek és a Biztonsági Tanács tagjainak is ébernek kell lenniük és erős üzenetet kell küldeniük Ukrajnának.

„Természetesen hallottuk nyugati kollégáinktól a szokásos narratívát, miszerint Oroszország hamis zászlós hadműveletre készül. Nos örülnénk, ha tévednénk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a súlyos állításokat” – jelentette ki Vaszilij Nebenzja.

Az úgynevezett piszkos bomba egy hagyományos robbanószer és valamilyen sugárzó anyag keveréke.

Az orosz védelmi miniszter szerint ezt a súlyos radioaktív szennyezést okozó bombát Ukrajna saját területén készül felrobbantani. A robbantással pedig Oroszországot akarja majd megvádolni.

Kijev szerint viszont ennek épp az ellenkezője történik. Az ukránok azt állítják: Moszkva tervez piszkos bombát robbantani, a támadásért pedig Kijevet fogja hibáztatni. Az ukrán vezetés szerint az orosz vádak csak ürügyként szolgálnak arra, hogy tovább éleződjön a konfliktus.

Forrás: hirado.hu