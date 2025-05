Zelenszkij harmincnapos tűzszünetet jelentett be

Május 12-től teljes körű, feltétel nélküli tűzszünet lép életbe Ukrajnában – erről szombaton Kijevben állapodott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az európai vezetőkből álló tettrekészek koalíciójával.

A 30 napos tűzszünet hétfőtől, május 12-től lép életbe, erre vonatkozóan az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy nincsenek előfeltételei, a harcoknak minden fronton – a levegőben, vízen és szárazföldön – véget kell vetni.

Zelenszkij mellett a találkozón személyesen vett részt Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Tusk Lengyelország kormányfője is. A vezetők közösen hívták fel Donald Trumpot, hogy hivatalosan is támogassák az Egyesült Államok tűzszüneti javaslatát. Az amerikai elnök már korábban is kulcsszerepet vállalt a megállapodás előkészítésében és a tűzszüneti javaslatot sürgette.

A csúcstalálkozón nemcsak a fegyverszünetről született döntés, hanem egy egységes nyugati üzenet is megfogalmazódott Moszkva felé.

Emmanuel Macron közölte: ha Oroszország nem tartja be a tűzszünetet, akkor az Egyesült Államokkal az Európai Unióval együttműködve összehangolt, súlyos gazdasági szankciókat léptetnek életbe, és felgyorsítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ugyanakkor még pénteken úgy nyilatkozott: Moszkva „elvben nyitott” egy 30 napos tűzszünetre, de azt csak bizonyos feltételek mellett támogatja. Hogy ezek a feltételek mihez kötődnek, egyelőre nem világos.

A Kijevbe látogató vezetők a Függetlenség téren lerótták tiszteletüket az elesett ukrán katonák előtt, majd tárgyalóasztalhoz ültek Andrij Sibiha külügyminiszter és Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője jelenlétében.

Az esemény szimbolikus súlya jelentős, hiszen a nyugati vezetők egy egységes fellépést demonstráltak az orosz agresszióval szemben.

Macron, Starmer és Merz közösen, vasúton érkeztek Kijevbe, egyfajta szolidaritási gesztusként, míg Tusk külön úton csatlakozott a delegációhoz. A nemzetközi reakciók egyértelműek: a békét csak közösen, a nemzetközi jog és szuverenitás tiszteletben tartásával lehet elérni.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Sir Keir Starmer miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Olena Zelenszkija, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége és Friedrich Merz német kancellár a kijevi Majdan téren. Forrás: Stefan Rousseau / WPA Pool/ Getty Images