Zelenszkij hajlandó területi kérdésekről tárgyalni Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal és megvitatni a területi kérdéseket – jelentette be pénteken az NBC Newsnak Szergej Kiszlicja ukrán külügyi államtitkár. Az Interfax beszámolója szerint a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó időpontjáról egyelőre még nem döntöttek, azonban Kiszlicja elmondta, hogy Ukrajnának legalább egy hétre van szüksége ahhoz, hogy „megbízható biztonsági garanciákat” készítsenek elő.

Szergej Kiszlicja hangsúlyozta, hogy amennyiben a találkozó nem valósul meg, az Egyesült Államoknak azonnali és jelentős nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy érezzék a következményeket. „A további nyomásnak majdnem azonnalinak kell lennie, amikor lejár az az időkorlát, amelyet Trump elnök jelölt meg” – mondta.

Az ukrán külügyi államtitkár megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij kész a területi kérdésekről tárgyalni, de csak az aktuális frontvonal mentén kiindulva.

Hozzátette, hogy az elnök mind a törvényhozást, mind a közvéleményt figyelembe veszi, de „az ukrán lakosság határozottan ellenzi, hogy békéért cserébe földeket adjanak át”.

A lap szerint tovább bonyolíthatja a diplomáciai törekvéseket, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken határozottan kijelentette, hogy jelenleg nem tervezik, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozzanak.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Forrás: UNIAN